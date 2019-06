Nuove strade per Ravenna, Rifondazione: "Zattini propone cemento e soluzioni vecchie"

“Il neosindaco Zattini come prima dichiarazione pubblica propone nuove strade, nuove cementificazioni per collegare Forlì e Ravenna. Questo dimostra una visione miope e vecchia nel concepire il trasporto, fornendo soluzioni che avrebbero potuto essere adeguate 30 anni fa e tradendo immediatamente le promesse fatte ai ragazzi e ragazze del Fridays for future di Forlì. Il riscaldamento globale ci impone fin da ora di cambiare rotta, di pensare ad una mobilità su ferro e non su gomma”: è la critica che viene da Chiara Mancini, segretaria Rifondazione Comunista di Forlì.

“È ora di ripristinare la ferrovia leggera tra Ravenna e Forlì, in modo da decongestionare la Ravegnana e favorire una mobilità a impatto ambientale minore e in grado di collegare il porto di Ravenna con lo scalo merci di Villa Selva. Una ferrovia leggera, una ciclovia accanto al fiume Ronco e l'indispensabile messa in sicurezza dell'attuale strada, sarebbero la risposta, lungimirante, al trasporto delle merci e a tutti quei lavoratori, studenti e turisti che non hanno ad oggi altra scelta che l’automobile privata. È ora di iniziare a pensare al futuro, invece di continuare a guardare ad un passato che deve essere mandato in pensione”.