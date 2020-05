Nuovo centro commerciale in via Bertini, Fratelli d'Italia: "Zattini è senza maggioranza"

Anche il gruppo di Fratelli d'Italia di Forlì interviene sulla proposta di un nuovo polo commerciale in via Bertini - la delibera in realtà è già stata ritirata dal consiglio di lunedì per ulteriori approfondimenti, quindi lunedì non si voterà. "Zattini è senza maggioranza. Il voto della delibera sul centro commerciale è destinato ad essere bocciato con un secco 17 contrari e 12 favorevoli - commentano da Fratelli d'Italia - Questo è il dato che emerge nel corso delle nostre intense consultazioni con i consiglieri per far sì che l'obbrobrio non possa passare. Viene dunque sancita la spaccatura tra il consiglio e gran parte della Giunta, ovvero tra chi vuole rispettare il programma elettorale e chi invece tutela altri interessi. Sarà un caso che dopo Mezzacapo l'altro grande sponsor del progetto sia l'assessore al bilancio Cicognani, ovvero un uomo, o meglio un commercialista, venuto dal nulla e che si trova a fare l'assessore al bilancio senza aver mai ricevuto un solo voto? E che giustamente se ne frega degli interessi del centro storico e del piccolo commercio ai quali non dovrà mai rendere conto? Ma di Cicognani ci interessa poco, anzi. Fratelli d'Italia chiede formalmente e direttamente al sindaco Zattini di ritirare la delibera risparmiando alla città l'onta di un sindaco sfiduciato dalla sua maggioranza. Dopo aver già mancato i suoi impegni con noi non li manchi anche con i forlivesi che lo hanno votato, nella speranza del cambiamento e non certo della continuità con una sinistra vetero-democristiana".

