Nuovo coordinamento territoriale per Articolo Uno: tra i membri anche Tiziano Alessandrini

Nuovo coordinamento territoriale per Articolo Uno. All'assemblea territoriale riunitasi l'11 ottobre scorso l'insegnante Monica Fucchi è stata nominata coordinatrice. Altri membri sono Tiziano Alessandrini, Daniele Alni, Valter Bielli, Erika Cangini, Marzia Casadei, Federico Morgagni, Pietro Paglionico, Elisabetta Silveto e Lodovico Zanetti. Il tesoriere è Flavio Casetti, mentre il responsabile comunicazione Pietro Paglionico. "Il coordinamento ha individuato in economia; istituzioni e welfare le tre macroaree sulle quali concentrarsi - viene evidenziato -. Il lavoro sulle aree tematiche è aperto al contributo di tutti (a partire da associazioni, gruppi, movimenti e singoli che vogliano mettere in comune le proprie competenze)". I referenti all’interno del coordinamento saranno per l'Economia Alessandrini, Cangini e Alni. Si occuperanno dei temi relativi alle Istituzioni Bielli, Casadei e Zanetti. Per il Welfare Fucchi, il consigliere comunale Morgagni ed Elisabetta Silveto.