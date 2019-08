Nuovo governo giallo-rosso, De Girolamo: "Priorità alla convergenza sulla questione ambientale"

“In queste ore il Presidente incaricato Giuseppe Conte inizierà il proprio lavoro per cercare di formare la squadra di governo. Le sue prime parole contengono una premessa chiara: non sarà un governo ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese". Ad intervenire sulla nascita della nuova compagine governativa sono il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e del deputato Carlo De

Girolamo che, in una nota stampa congiunta, chiedono alla nuova squadra dei ministri che, fin da subito, ci sia "convergenza e confronto su temi importanti come l'ambiente".

"Condividiamo questo approccio- proseguono i grillini - e davvero ci auguriamo che il futuro governo riesca ad affrontare temi importanti per il nostro Paese. Auspichiamo che si possa trovare una convergenza con il Partito Democratico su molti dei dieci punti che il Movimento 5 Stelle ritiene obiettivi prioritari e che ha portato all’attenzione del Capo dello Stato durante le consultazioni. Uno di questi punti prospetta “un cambio di paradigma sull’Ambiente. Un’Italia 100% rinnovabile”. Un impegno ambizioso ma urgente e imprescindibile per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. Una sfida che vogliamo rinnovare e rafforzare e di cui parleremo nella tappa della campagna #PlasticFree che abbiamo organizzato a Cattolica nel week end del 31 agosto e 1 settembre".

"Durante questi due giorni - concludono - ci saranno eventi, agorà e convegni sull’ambiente, sul risanamento marino e sulla gestione e il riciclo dei rifiuti. Speriamo sia anche una prima occasione di confronto e incontro su un tema importante con chi inizierà nei prossimi giorni, nonostante le differenze che ci separano, un percorso nuovo insieme al M5S e al Presidente incaricato Conte”.