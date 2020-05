Nuovo polo commerciale, il Pd: "Progetto insostenibile e dagli effetti negativi"

"Leggendo la proposta del vicesindaco Daniele Mezzacapo, ci è parsa evidente la non compatibilità con il contesto attuale e del territorio. Non si comprende dove sia l'interesse pubblico". Il gruppo consiliare del Pd interviene così in merito al la variante al piano urbanistico per la grande area commerciale che dovrà sorgere nel quadrilatero non urbanizzato tra via Bertini, via Correcchio, via Bernale e via Balzella.

"Si tratta - spiegano i dem - di un progetto tutto interno alla nuova amministrazione, depositato ai primi di marzo, che stralcia quasi 3,500 metri quadrati di comparto produttivo in favore di una mega struttura a destinazione commerciale alimentare e di un ipotetico nuovo cinema multisala tra la Via Bernale e la Via Bertini"

Continuano i dem: "E' immediato comprenderne gli effetti negativi come depauperamento del centro storico e delle realtà commerciali già insistenti nell’area. Quanto al traffico, ci pare incomprensibile che l'Amministrazione, dopo gli effetti positivi del sistema tangenziale, voglia intasare ulteriormente l'area di Coriano che vive più di altri lo smog veicolare, l'inquinamento acustico e i ben noti altri problemi ambientali".

"Ci domandiamo - concludono - perché il vicesindaco non si sia confrontato con nessuno – commercianti e cittadini – e invitiamo l'amministrazione a fare proprio un diverso modello di sviluppo della città fondato su investimenti di riqualificazione urbana ed efficientamento dell’esistente, per non creare future cattedrali nel deserto".