Nuovo polo commerciale, ritirata la delibera: niente discussione in Consiglio comunale

La delibera che prevede di costruire un nuovo polo commerciale in via Bertini, con 2.500 metri quadrati di alimentare, non è stata discussa nel consiglio comunale di lunedì. Questo quanto hanno deciso i gruppi consiliari di maggioranza. Il vicesindaco Daniele Mezzacapo, con delega all'urbanistica, si è presentato in aula con l'intenzione di rispondere ai question time dell'opposizione, rimettendosi alla decisione presa dai capigruppo della maggioranza. "Ringrazio la disponibilità del vicesindaco - ha preso la parola il consigliere comunale di Forza Italia, Lauro Biondi -, ma confermo la decisione dei capigruppo. Anche i question time che fanno riferimento all'argomento non sono più urgenti".

"Inspiegabilmente Lega e Forza Italia hanno ritenuto l’argomento “non attuale”, quando neanche una settimana fa lo stesso vicesindaco diceva “lunedì deciderà il consiglio”, sollevando le proteste trasversali di tutta la città rispetto a questa proposta - intervengono dal gruppo consiliare del Pd in una nota -. Ci pare assurdo che l'assessore non motivi i perché del rinvio quando tutta la città ne parla, considerato che si pone sempre a favore di telecamera e social quando vuole. Se il sindaco Gian Luca Zattini e Mezzacapo vogliono il nuovo centro commerciale di Via Bertini lo dicano chiaramente a tutti i cittadini, senza paura di riferire in consiglio comunale, invece che trincerarsi dietro a sterili formalismi e a patetici teatrini".

"Presentata in Commissione consiliare martedì scorso, la variante urbanistica che avrebbe permesso la nascita di un nuovo supermercato alimentare di 2500 metri quadrati nella zona di Coriano non ha trovato un solo consenso al di fuori della Giunta che l'ha proposta, suscitando invece la corale e unanime opposizione dell’intera Forlì - afferma il capogruppo di "Forlì & co", Federico Morgagn -. Associazioni di categoria, sindacati, movimenti ambientalisti, comitati di quartiere, centinaia di singoli cittadini hanno manifestato la loro contrarietà ad una decisione sbagliata e dannosa per la rete distributiva delle piccole realtà commerciali forlivesi, per il centro storico, l’ambiente, l’occupazione di qualità, oltreché del tutto anacronistica rispetto agli orientamenti dei consumatori, che oggi sembrano prediligere un ritorno al consumo di prossimità, e ad una situazione di mercato caratterizzata dalla saturazione dell'offerta provocata da una eccessiva presenza di grandi centri commerciali a Forlì".

"Dopo aver tentato di far approvare comunque il provvedimento, iscrivendolo all’ordine del giorno del Consiglio comunale, la Giunta, rimasta completamente isolata, ha finito per fare marcia indietro e rinviare la variante - prosegue Morgagni -. E poco importa che, mediante l'ennesima forzatura regolamentare, la maggioranza abbia negato la possibilità di un confronto alla luce del sole sulla questione. Il commissariamento di fatto del vicesindaco Mezzacapo, che non è stato fatto intervenire in Consiglio comunale per dare spiegazioni rispetto al ritiro di un provvedimento che pochi giorni fa aveva annunciato di voler mettere al voto ad ogni costo, è oltremodo esplicativo. Si tratta senza dubbio una vittoria per tutti i forlivesi, una vittoria per la quale anche il nostro gruppo si è battuto in queste giornate. Tuttavia il rinvio del provvedimento rappresenta pur sempre una soluzione parziale e temporanea. La questione deve essere risolta una volta per tutte e a nostro avviso ciò può avvenire solo con l’accantonamento definitivo della variante. Riaffermiamo quindi il nostro impegno a vigilare sulla situazione fino ad una soluzione conclusiva che sia nell’interesse di tutti i forlivesi".