Nuovo polo Ferretti-Querzoli, il PD: ”Lega e M5S vogliono favorire un modello di ‘decrescita territoriale’”

Nel Consiglio comunale di martedì è stata votata la modifica dell’accordo di programma “Querzoli – Ferretti”. Un’importante delibera che consentirà la riqualificazione di un’area - oggi in disuso - già destinata ad insediamenti produttivi– situata nella zona industriale di Villa Selva, in cui si insedierà un nuovo polo industriale della green economy, un progetto innovativo nel campo della produzione di leghe polimeriche, che garantirà l’assunzione di oltre 200 lavoratori.

Il tutto garantendo al Comune di Forlì anche di percepire importanti oneri, di generare nuove prospettive per lo scalo merci adiacente e quindi ulteriori prospettive occupazionali, di gettare le basi per la nascita un polo per il riutilizzo di materie di scarto organiche provenienti dalla raccolta dei rifiuti all’interno del nostro distretto, di potenziare l’impegno di uno dei due soggetti attuatori, il Gruppo Ferretti, a investire su Forlì nei prossimi anni.

“Non possiamo che essere soddisfatti per l’esito della delibera - affermano i consiglieri comunali del Pd - passata con ampia condivisione, avendo incassato, ragionevolmente, sia i voti favorevoli di tutta la maggioranza compatta, che di parte della opposizione. Tuttavia stona, in questo contesto, l’astensione del M5S e della Lega Nord, ormai allineati anche nel favorire un modello di ‘decrescita territoriale’. Atteggiamento di fronte al quale non possiamo che essere, per l’ennesima volta, stupiti - proseguono i consiglieri del Partito Democratico - I consiglieri gialloverdi, con l’astensione di martedì, a differenza degli altri gruppi di minoranza, hanno deciso non tanto di negare la condivisione verso un progetto dell’Amministrazione, quanto piuttosto di voltare le spalle a nuove possibilità di sviluppo, al rilancio di una zona strategica ma abbandonata, alla creazione di nuovi posti di lavoro, vista la previsione di nuove assunzioni per duecento lavoratori (a cui fanno capo altrettante famiglie), molti dei quali provenienti dall’ex gruppo Querzoli. Quanto sopra, nonostante i buoni propositi di cui si riempiono la bocca, salvo poi praticare il solito atteggiamento strumentale e sfascista che ormai denota marcatamente l’azione politica di queste forze politiche”.

“Siamo, per contro, fermamente convinti - conclude il gruppo PD - che il modello che queste forze propongono, ossia il modello della decrescita territoriale, sia fallimentare, in particolare nella nostra terra, la Romagna, che sempre si è caratterizzata, insieme ai suoi abitanti, per la sua spiccata vocazione produttiva e di sviluppo virtuoso. A questo modello, pertanto, ci opporremo, come Partito Demoratico, con tutta la nostra forza, impegnandoci sempre a favorirne uno alternativo che consenta a lavoro ed impresa di trovare ulteriore radicamento e sviluppo nel territorio forlivese, consapevoli che questo è quanto ci chiedono i cittadini, con cui condividiamo la passione per la nostra città, per il suo rilancio, per il suo futuro”.