Nuovo segretario Pd, primo dossier le candidature per le Regionali: "Il sindaco uscente? Prima il metodo poi i nomi"

Il primo dossier caldo per il neo-segretario territoriale del Pd Daniele Valbonesi, che martedì mattina si è presentato ai media, dopo l'insediamento di lunedì in assemblea territoriale, è quello delle candidature per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Valbonesi ha spiegato che si prenderà ancora fino alla fine del mese per completare il disegno degli organi interni, in particolare la segreteria che dovrà affiancarlo. “Essendo di nomina del segretario, sarà composta sulle esigenze che ha il PD”, diverso invece dalla direzione che “come è previsto, tiene conto delle diverse sensibilità”.

Quello per le regionali, spiega il segretario Pd forlivese, è un “puzzle non semplice, bisognerà ragionare a più livelli: con Cesena (il collegio è unico provinciale, ndr), per definire le 2 o 3 candidature di Forlì, non è stato ancora definito”. Quindi bisogna sentire le forze di appoggio e Valbonesi vorrebbe un passaggio dai circoli. “L'unica certezza per ora è la ricandidatura del presidente uscente Stefano Bonaccini, che è solida e corretta in quanto l'Emilia Romagna è stata ben amministrata”. Per le candidature locali “i ragionamenti devono partire dai consiglieri uscenti, la loro disponibilità...”. C'è chi dice che sia Cesena che Forlì hanno sindaci uscenti, Paolo Lucchi e Davide Drei, che potrebbero mirare a fare il consigliere regionale nella prossima legislatura: “Si tratta di persone degne e di alto profilo, ma diamoci un metodo prima di parlare delle persone”.

L'inedita alleanza col Movimento 5 Stelle a Roma potrà essere replicata in Emilia-Romagna e a Forlì? Valbonesi in questo caso si limita a riconoscere che si parte da posizioni molto distanti, ma che bisogna lanciare un dialogo.