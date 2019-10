Nuovo vicepresidente per l'associazione "Ag!re"

Nuova nomina alla vicepresidenza dell'associazione culturale "Ag!re". Brigitte Nanni subentra a Cristian D'Aiello, impegnato nel nuovo incarico alla segreteria del sindacato Ugl. Classe '78, Nanni è un'insegnante di lingue ed educatrice con esperienze sia italiane che estere. Ha avuto impegni professionali prima sul territorio forlivese dal 2007 al 2012, come responsabile e proprietaria di un asilo nido privato, poi si distingue all'estero dal 2012 al 2017, come vice preside ed insegnante multiculturale in un Collegio a Santo Domingo nella Repubblica Dominicana.

Nello stesso periodo è anche manager di una società vacanze e gestione booking/rent. Dal 2013 è coordinatrice Maie ( Movimento Associativo Italiani all'Estero). "L' esperienza della signora Nanni sarà di grande aiuto per contribuire alle finalità associative sul territorio locale e anche nazionale di Ag!re dandogli ancor di più un respiro internazionale - commenta il presidente dell'associazione Agire, Andrea Ravaldini -, consegnando la vicepresidenza in mani esperte e qualificate. Questa "new entry" proietta l'associazione verso un anno 2020 nel quale si rinnoverà tutto il Consiglio Direttivo. Sono già aperte le iscrizioni per il nuovo anno sociale: chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per la città può dare il suo contributo ed entrare in una squadra affiatata e determinata".

Sulla sinistra il precedente vicepresidente