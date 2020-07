Offese dell'ex senatore Sauro Turroni, Articolo Uno: "Lungo e complesso il percorso culturale della parità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Le ingiurie sessiste che l’ex senatore dei Verdi Sauro Turroni ha consegnato ad un post sui social portano a riflettere su quanto sia ancora lungo e complesso il percorso culturale della parità. Chi sostiene che la cultura non sia riformabile per legge dovrebbe evidenziare quali altri strumenti siano a disposizione per combattere gli elementi discriminatori ancora potenti e pervasivi, così presenti ed attuali da consentire ad un membro di trascorse legislature di ricorrere ad inqualificabili insulti misogini per risolvere il proprio arrogante disappunto davanti ad una banale contrarietà politica. Evidentemente saranno necessari altri ricambi generazionali per poter vedere il tempo in cui a nessun uomo irritato potranno emergere contumelie che segnalano il radicamento di un portato culturale sessista celato sotto una patina davvero troppo sottile di sensibilità democratica. Apprezziamo che anche l’assessora Cintorino abbia sottolineato la densa misoginia delle parole di Turroni e ci auguriamo che la sua consapevolezza della persistenza di una cultura discriminatoria le consenta nel contrasto dei più triti stereotipi un atteggiamento più attento di quello mostrato dal suo partito, che frequentemente legittima ruoli e discriminazioni di genere come “verità antropologiche”, argomento peraltro utilizzato anche dall’assessora quando, in nome della "famiglia tradizionale”, rifiutò fondi già stanziati ad un progetto contro la violenza di genere.

ARTICOLO UNO FORLI'