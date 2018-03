Oltre 3 milioni per il settore musicale, Ravaioli: "Centrale l’impegno verso le scuole e le imprese del settore"

Prosegue l’investimento dell’Emilia-Romagna sul versante delle politiche culturali, come asse strategico di sviluppo. Il consigliere regionale dem Valentina Ravaioli commenta l’approvazione del progetto di legge “Norme in materia di sviluppo del settore musicale”, che prevede 1 milione per il 2018, 1,2 milioni per il 2019, ed 1 milione di euro anche per il 2020. I punti chiave della legge prevedono l’alfabetizzazione musicale e la diffusione della cultura da un lato e dall’altro la promozione dell’imprenditorialità musicale.

“Ricalcando l’impostazione della legge sul cinema e l’audiovisivo, la norma dedicata al settore musicale si pone l’obiettivo di supportare tutti i segmenti della filiera, da quello educativo, a quello produttivo e distributivo - spiega Ravaioli -. Centrali saranno l’impegno a sostegno delle scuole e degli organismi di formazione musicale, il rafforzamento dell’offerta educativa in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nell’ottica di una cultura musicale diffusa e accessibile a tutti, e l’impegno a sostegno del rafforzamento delle competenze professionali, in sinergia con le imprese. Fondamentale infine l’istituzione della music commission, con l’obiettivo di attirare le produzioni sul nostro territorio, nell’ottica della crescita, economica, occupazionale e turistica".