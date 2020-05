"Ora più che mai si prediliga l'acquisto di prodotti della nostra terra". E' l'appello di Andrea Costantini, coordinatore Giovani della Lega Romagna. "E' assodato,purtroppo, che quella che è stata una terribile crisi sanitaria, senza precedenti, abbia colpito senza pietà l'economia, inclusa quella locale - afferma l'esponente del Carroccio -. L'invito è quello di consumare prodotti locali per salvaguardare la nostra economia e supportare i produttori che hanno dovuto e debbono continuare a lottare contro i risvolti negativi di una pandemia storica e impietosa, per questo è davvero importante che nella spesa di tutti i giorni si scelgano i nostri prodotti per la salvaguardia della nostra agricoltura e del nostro commercio".

"E' importante acquisire anche la consapevolezza che ognuno di noi può essere determinante e di grande aiuto sotto questo aspetto, il nostro territorio abbonda di pregiati,invidiati ed unici prodotti con dietro una storia culinaria e di grande significato ed è, ora più che mai necessario e di fondamentale importanza acquistarli per sostenere in maniera marcata i produttori e commercianti del nostro territorio", conclude Costantini.