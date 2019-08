Ordinanza anti-alcol in centro, Ragni (Forza Italia): "Buttarla in polemica non ha senso"

"Sono strumentali le critiche del centrosinistra all’ordinanza cosiddetta "anti alcool" emanata dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, perché tradiscono innanzitutto lo spirito della norma ampiamente compreso e condiviso dagli esercenti dei pubblici esercizi, ovvero combattere i disagi dei nostri tempi, come l’abuso di alcool, e porre un argine al degrado urbano. E su queste due emergenze sempre la sinistra finge di dimenticarsi che quando amministrava Forlì nulla ha fatto, tollerando l’intollerabile in tema di sicurezza e degrado urbano, senza mai far valere l'articolo 19 del regolamento di polizia urbana che risale al 1964". E' il commento di Fabrizio Ragni, coordinatore comunale di Forza Italia e responsabile regionale del dipartimento sicurezza di Forza Italia.

“In questa fase, in questo periodo sperimentale di 90 giorni nei quali l’ordinanza ha corso di validità nelle aree pubbliche del centro storico vi sarà spazio per modulare ‘cum grano salis’ le misure messe in campo, raccogliendo eventualmente modifiche che i rappresentanti del commercio vorranno suggerire. Buttarla in polemica davvero non ha senso - prosegue l'esponente berlusconiano -. Vi ricordate la nostra battaglia contro l’abbandono di bottiglie in vetro e lattine al chiostro di San Mercuriale? Finalmente l’amministrazione di centrodestra prova a porre rimedio a questa doppia piaga. E’ innegabile infatti che la città abbia bisogno di una serie di accorgimenti in tema di lotta al degrado, al vandalismo ed ai comportamenti antisociali esplosi soprattutto in centro storico".

“Siamo sicuri, inoltre, che questa amministrazione saprà fare tesoro degli accorgimenti, delle istanze e delle esperienze di chi tutti i giorni vive e lavora sul campo - prosegue -. Al contempo si potrebbe cogliere l’occasione per aprire un ampio dibattito sugli orari di somministrazione degli alcolici, sugli spazi di socializzazione dei giovani e sulle misure da adottare per arginare il disagio giovanile”. Conclude quindi il coordinatore comunale e responsabile regionale del dipartimento sicurezza di Forza Italia: "Il nostro partito, da sempre, è vicino alle istanze dei commercianti, e sempre saremo dalla parte di chi lavora e di chi concorre al bene comune. Saremo i primi a salvaguardare lo spirito dell’ordinanza e troviamo surreale che vi sia chi finge che a Forlì – come azzarda la sinistra – non sia mai esistito il problema dell’uso e dell’ abuso di sostanze, non soltanto alcoliche, e del degrado urbano e sociale che ne consegue da comportamenti alterati. Questa sì che è "follia politica"".