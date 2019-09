Degrado, i Verdi: "Ritirare l'ordinanza e promuovere l'uso delle borracce"

"La Lega Nord accortasi dell’errore ha presto fatto un passo indietro e dichiarato che i vigili non dovranno considerare e multare le borracce di metallo, vietate dalla loro ordinanza. Pur di non ammettere l’errore gli autori richiedono a chi dovrà controllare il rispetto della norma uno sforzo interpretativo". Sul provvedimento firmato lunedì scorso intervengono i Verdi, che chiedono all'amministrazione comunale di promuovere l'uso delle borracce.

"Ci aspettiamo quindi che si completi il passo indietro e si ritiri l’ordinanza - evidenziano dal movimento del sole che ride -. Si può cogliere però l’occasione del dibattito per fare qualcosa di positivo: se è indiscutibile la loro utilità, promuoviamo la diffusione delle borracce per ridurre la plastica delle bottiglie. Se Zattini deciderà di incentivare il loro uso nelle scuole, all’università e nell’ospedale e negli edifici pubblici, installando dove mancano rubinetti per la ricarica e regalandole agli studenti, saremo i primi a congratularci".

"In città ci sono diversi distributori di acqua purificata che i cittadini usano volentieri, ma una distribuzione ancora più capillare faciliterebbe la loro fruizione e contribuirebbe alla riduzione della plastica monouso - concludono -. La maggioranza di destra dimostri di aver imparato dell’errore, non è troppo tardi".