Organizzazione comunale, i sindacati: "Positive le nuove idee, ma si guardi tutto il personale"

Fp Cgil, Cisl Fp e UilFpl Uil auspicano "un miglioramento generale dei dipendenti e del Comune di Forlì". I sindacati comunicano di accogliere " con molto interesse i nuovi punti di vista e le nuove idee organizzative riguardanti il personale comunale che sembrerebbe, debba essere presente durante le sedute del Consiglio comunale convocato il lunedì ed il venerdì, per un maggiore efficentamento della “macchina” pubblica".

"Ci auguriamo - viene aggiunto - che sia una volontà che non si limiti solo a quanto espresso dal presidente del Consiglio comunale, ma con un’ampiezza di vedute maggiore possa migliorare la gestione del personale di tutto l’ente. Ci corre l’obbligo però di ricordare che in caso di riorganizzazione degli orari l’ente per norma vigente deve informare le parti sociali, per quanto riguarda invece una variazione della spesa, rientri in straordinario, diventa materia di contrattazione e di conseguenza apre una discussione al tavolo trattante".

"Ricordiamo che i fondi destinati ai dipendenti servono per finanziare molteplici istituti contrattuali ad oggi definiti - concludono -. Come già espresso in precedenza, con una nota inviata al sindaco Gian Luca Zattini, siamo in attesa di poter avviare una proficua discussione che certamente porterà ad un miglioramento generale dei dipendenti e del Comune di Forlì".