Elezioni a Galeata, Oscar Farinetti "tira la volata" a Roberto Casamenti

Rush finale per la campagna elettorale a Galeata. Roberto Casamenti, candidato sindaco della lista "Il Gusto del Bello", trova il sostegno di Oscar Farinetti, il creatore di Eataly. Martedì sera sarà infatti nel paese alto bidentino per sostenere Casamenti nella sua candidatura. "La presenza di Farinetti, dopo quella di Paolini il gastronauta, per sottolineare l’importanza che la lista “Il Gusto del Bello” dà alla valorizzazione del patrimonio, storico – artistico e gastronomico di Galeata attraverso la realizzazione di una rete possibile anche con grandi colossi della comunicazione e della cultura del cibo Italiano. Insieme si possono fare cose straordinarie, specialmente in un paese come Galeata dove la storia è un libro aperto che si incontra in ogni angolo del paese e le produzioni agricole e artigianali sono da sempre una grande peculiarità di questo territorio", evidenziano nella presentazione. Alle 19 ci sarà un primo incontro con le imprese galeatesi "per dare una dimensione del patrimonio produttivo di Galeata e per rendersi conto di cosa sarebbe possibile fare attraverso una collaborazione fra queste imprese". Poi l’incontro pubblico con la cittadinanza a Piazza A. Palareti alle 20.30.