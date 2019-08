Otto giorni di musica e politica: torna il Festival de L’Unità della Pescaccia

Si apre giovedì il Festival de l’Unità della Pescaccia, che torna, anche quest’anno, nel parcheggio di via Sintella, a Villagrappa, accanto al campo sportivo. Tutte le sere, alle 19, aprirà al pubblico lo stand gastronomico, che offrirà cucina tipica romagnola. Non mancheranno la tradizionale pesca e lo spazio giochi per i bimbi gratuito.

Giovedì alle 21 apertura con l’orchestra di Roberta Cappelletti; venerdì, alle 20, il gruppo giovani di Villagrappa “La sgangherata combriccola” presenta “E bidon d’la ciusté. A seguire spettacolo di ballerini “New dance club”. Sabato, alle 21, l’orchestra “Amici del sole”. Domenica è previsto il pranzo alla festa alle 12.30. Alle 20 “Cosa succede in città”, incontro con i consiglieri comunali del Pd di Forlì, a seguire musica con Sofia & Ale.

Lunedì alle 20, concerto di Yuri Ciccarese e, a seguire, la Compagine di S. Tomè presenta “S’an s’avdè piò, buon Natale”. Martedì 27, alle 20.15 sarà ospite l’eurodeputata Alessandra Moretti, a seguire l’orchestra David Pacini. Mercoledì 28 alle 20.15 incontro con il deputato Marco Di Maio, a seguire concerto di “Genio e Buby band”. Giovedì 29 chiusura con, alle 20, incontro con Roberta Mori, presidente Commissione pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e Lucia Bongarzone, coordinatrice Conferenza donne Pd Emilia-Romagna; a seguire saluto del deputato Roberto Giachetti e concerto dell’Orchestra di Mirco Gramellini.