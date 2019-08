Palafiera, polemica sui social: "Anche la nuova amministrazione riconosce che è ben tenuto"

In estate la polemica politica a quanto pare corre sul web. Così almeno è sui temi dello sport tra il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, e l'assessore precedente Sara Samorì. In un suo post, Mezzacapo, infatti, ha lodato lo stato del Palafiera. Così ha scritto Mezzacapo: “Questa mattina ho fatto un sopralluogo con i tecnici del Comune di Forlì al Pala Unieuro (conosciuto anche come Palazzetto della Fiera) per verificarne lo stato. Buone le condizioni generali della struttura comunale e adesso sta alle squadre sportive forlivesi di Basket e Volley riempirlo di spettatori, ma soprattutto di eventi sportivi entusiasmanti!”

A stretto giro Samorì: “Osservo con piacere che il vicesindaco riconosca, dopo diversi mesi (anni) - ivi compresa la campagna elettorale - il buono stato delle nostre strutture sportive. In particolare il nostro Palagalassi, oggetto in questi ultimi anni di ripetuti interventi di straordinaria manutenzione (tetto, canestri et similia) ma soprattutto riqualificazione come il parquet messo a nuovo nell’anno della SuperCoppa di Basket di serie A1 nel 2017, il restyling esterno in partnership con la nostra Pallacanestro 2.015 (da allora, infatti, è PalaGalassi “Unieuro Arena”), il nuovissimo Ledwall “tabellone” multimediale (che, a dire il vero, fu oggetto di ripetute contestazioni da parte della minoranza di allora), i recenti interventi alla palestrina, il recente bando che ha assegnato la struttura ad una nuova società gestore e che prevede precise opere di straordinaria manutenzione e miglioria che andranno a migliorare sempre più la nostra “casa”. Dimenticavo gli eventi. Questo è compito di tutta la città, del gestore ma anche dell’amministrazione che lo ha dimostrato in tutti questi anni portando al PalaGalassi tantissimi eventi nazionali e internazionali. C'è un però: “Il nostro Palagalassi, è al massimo, “meglio conosciuto” anche come Palafiera”.