Iti, segnalazione degli studenti alla Lega: "Manca l'acqua calda nei bagni delle palestre"

Ancora disservizi e gravi disagi per gli studenti delle scuole superiori. Questa volta la segnalazione arriva da un gruppo di ragazzi dell’ITI di Forlì che nel corso di uno degli incontri promossi dalla Lega per ascoltare e discutere delle problematiche che riguardano gli istituti della Romagna, hanno evidenziato "l’assenza di acqua calda nei bagni delle palestre". "Si tratta di una situazione gravissima - commenta il responsabile dei giovani del Carroccio Andrea Costantini - il fatto che manchi l’acqua calda, pregiudica non solo l’attività sportiva dei ragazzi che frequentano l’istituto ma anche quella dei tantissimi atleti che usufruiscono della palestra nel pomeriggio, in orari extra scolastici e che, per ovvi motivi, sono costretti a farsi la doccia a casa. Oltre a rappresentare un gravissimo disservizio per gli studenti, quest’ennesima segnalazione denota l’imperturbabile superficialità con cui il Comune di Forlì affronta il tema delle infrastrutture scolastiche e la qualità dell’offerta formativa". "Come Lega invece, crediamo che sia proprio a partire dai nostri ragazzi che dipenda il futuro di questo Paese - conclude Costantini -. Ed è proprio per questo motivo che di fronte a situazioni come quella dell’ITI, non possiamo che esprimere tutta la nostra rabbia per un’amministrazione che ancora una volta si è dimostrata sorda alle urla di chi, la scuola, la vive e la frequenta tutti i giorni".