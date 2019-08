Vaccinazioni, l'assessore Casara incontrerà il comitato "Libero per tutti": "Ma la legge va rispettata"

"C’è una una legge vigente da rispettare e come amministrazione siamo tenuti a farlo. Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali si potrà accedere solo se vaccinati". L'assessore ai Servizi Educativi, Paola Casara, risponde così ai rappresentati del comitato "Libero per tutti", il gruppo di genitori che sostiene la libertà di scelta in materia di vaccinazioni.

L'assessore chiarisce che "non saranno applicate ulteriori sanzioni oltre a quelle già previste dall’Ausl, ma la tutela della salute dei bambini e degli insegnanti viene prima di tutto, anche nel rispetto di posizioni legittime di una minoranza di famiglie che hanno deciso di non vaccinare i loro figli". Casara ha comunque annunciato che incontrerà in Comune "le circa venti famiglie interessate". L'appuntamento è previsto entro agosto.