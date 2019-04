La consigliera Casara scende di nuovo in campo e appoggia Zattini

Paola Casara, consigliera uscente della lista civica "Noi forlivesi", eredità della lista precedente del centro-destra che candidò nel 2014 Anna Rita Balzani, sostiene il candidato sindaco di centro-destra Gian Luca Zattini. Casara, con 220 preferenze, subentrò in Consiglio comunale all'indomani delle dimissioni di Balzani, l'unica degli eletti della sua lista, dimissioni che arrivano immediatamente dopo le elezioni, tanto che la candidata sindaco perdente non si fece neanche il primo consiglio comunale di insediamento. A tenere il vessillo della lista civica è stata quindi negli ultimi 5 anni Casara, che è stata consigliera anche nella legislatura precedente, con la Lega Nord, col sindaco Roberto Balzani. "Di questo gruppo politico qualcuno si è ritirato, altri hanno fatto altre scelte per altre formazioni politiche, ma dietro di me è rimasto uno zoccolo duro di membri della lista che hanno fatto da esperti, a sostegno della mia azione in Consiglio".

“Appoggio Zattini –spiega Casara – per quattro motivi principali: innanzitutto è un moderato, ha esperienza politica e competenze, incarna il civismo e si è impegnato ad avere un ruolo di regia in questa coalizione. La mia scelta quindi è in continuità: sono civica e voglio rimanere tale. Ho dieci anni di appartenenza al Consiglio comunale di Forlì e in particolare ho avuto l’onore di rappresentare una lista civica nell'ultimo mandato amministrativo”. Paola Casara sarà candidata nella lista "personale" che farà capo a Zattini e porterà anche il suo nome. La lista sarà presentata giovedì pomeriggio alle 18,30 nella sala Santa Caterina, con tutti e 32 i suoi candidati consiglieri.

Riferendosi alla lista civica che ha rappresentato, Paola Casara rimarca: “Ritengo che la lista civica è un valore aggiunto all'interno dello scenario politico e credo che il ruolo delle civiche lo sarà sempre di più anche in futuro. Devo ringraziare anche le persone che come esperti mi hanno supportato in questi anni, con le competenze tecniche necessarie. Essendo stata l’unica eletta della lista ho partecipato a tutte le commissioni consigliari e ho potuto avere una visione completa di tutti gli argomenti e approfondire le delibere presentate in questi anni”.

Gian Luca Zattini ha salutato con entusiasmo l’arrivo di Paola Casara: “Benvenuta Paola, sono certo che il percorso insieme sarà proficuo per Forlì. All'interno della coalizione c’è stato grande entusiasmo da ogni parte alla notizia della scesa in campo di Paola. Vorrei sottolineare che Casara è stata uno dei miei primi interlocutori con i quali mi sono interfacciato mesi fa, perché ci accomuna uno stile, un equilibrio, un’onestà, oltre alle indubbie competenze in materia amministrativa”.