“La sfida Impopulista”: l'ex premier Paolo Gentiloni a Forlì per presentare il suo libro

Continuano le iniziative promosse dal Centro Regionale del Movimento Federalista Europeo e dalla sezione locale di Forlì. L'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, sarà venerdì sera a Forlì per presentare il suo libro “La sfida Impopulista”. L’iniziativa avrà luogo al Teatro “Il Piccolo” (via Cerchia 98), a partire dalle 20.45 e si svolgerà in forma di dialogo/intervista tra l’autore Gentiloni e Mauro Alberto Mori (giornalista e scrittore), Marco Celli (segretario regionale Movimento Federalista Europeo) e Giorgio Calderoni (già magistrato amministrativo e docente dell’Università di Bologna), attualmente candidato a sindaco di Forlì. Introduce l’incontro il deputato Marco Di Maio.

"Nel ripercorrere le tappe della sua esperienza alla guida del Governo Italiano, Gentiloni analizzerà le scelte che l’Italia e l’Europa si troveranno inevitabilmente a dover compiere, alla vigilia delle elezioni europee più delicate degli ultimi decenni. L’incontro - viene spiegato nella presentazione dell'appuntamento - sarà l’occasione per ragionare di rapporti internazionali - tra l’Europa e le grandi potenze globali - di globalizzazione e disuguaglianze sociali, di cittadinanza e patriottismo europei e dell’attualità dei valori e principi democratici, su cui la costruzione dell’Unione Europea è fondata. Cosa è cambiato nello scenario italiano, europeo e mondiale degli ultimi 15 anni? Come incoraggiare la realizzazione di un'Europa dei cittadini e dell'uguaglianza, nei diritti politici, sociali, economici e culturali? Sono solo alcune delle domande che potranno esser poste. L’iniziativa si colloca all'interno di una serie di eventi che il Movimento Federalista Europeo intende promuovere in vista e al di là delle prossime elezioni europee, con l’obbiettivo in particolare di sviluppare una cultura, uno spirito, un interesse europeo, per favorire un' Unione Europea più democratica e vicina ai cittadini".