Elezioni a Forlimpopoli, Zoffoli: "Io candidato sindaco? Ci ho riflettuto. Pieno sostegno a Milena Garavini"

"Credo che Milena Garavini sia una candidata all’altezza della situazione". Il consigliere regionale dem Paolo Zoffoli sostiene la candidatura a sindaco di Garavini, evidenziando inoltre l'"esempio di grande maturità" dato dal Pd di Forlimpopoli. Spiega l'ex sindaco artusiano dal 2004 al 2014 nella sua newsletter: "Dopo mesi di confronto serrato all’interno ed all’esterno del Partito, ha trovato una proposta unitaria, nella quale tutti, unanimemente, ci siamo ritrovati. Credo che Milena sia una candidata all’altezza della situazione"

Zoffoli sottolinea come la candidata sia "competente, motivata, piena di idee, con grande entusiasmo e voglia di fare, con una significativa esperienza amministrativa. Ha una profonda conoscenza del funzionamento del Comune, dell'Unione dei Comuni e della Provincia, ha il pieno appoggio del Partito che la candida, ha ottime capacità di relazioni e diffuso consenso. Io, se i Forlimpopolesi la eleggeranno sindaco, sarò al suo fianco perché riesca, con l’aiuto anche della Regione, a realizzare le tante opportunità che Forlimpopoli in questi anni si è procurata".

"In questi mesi molti mi hanno chiesto se fosse stata in discussione una mia candidatura a sindaco di Forlimpopoli - confessa Zoffoli -. Ci ho riflettuto a lungo, perché fare il sindaco di Forlimpopoli, mettendosi al servizio, con tutto te stesso, della tua comunità è una delle esperienze più belle che si possano fare".

Il consigliere regionale spiega che sono "due i motivi" che l'hanno portato a rinunciare: "Ritengo che Milena Garavini sia la migliore candidata possibile per fare il sindaco a Forlimpopoli. Inoltre quattro anni fa i cittadini di Forlì-Cesena mi hanno votato perché svolgessi al meglio per 5 anni un compito importantissimo e di grande responsabilità che io intendo onorare fino in fondo con grande impegno. Sono ancora tanti i progetti ai quali sto lavorando e che possono essere realizzati prima della fine della legislatura. Continuerò con il massimo impegno per realizzarli".

"Quindi i miei obiettivi sono chiari - conclude Zoffoli -. Impegno massimo perché Milena Garavini diventi sindaco di Forlimpopoli e perché, se eletta, realizzi tutti i progetti che possono far crescere ancora Forlimpopoli, aumentando la qualità di vita, già molto buona, dei suoi Abitanti, e portare a termine, in Regione, i tanti Progetti già avviati".