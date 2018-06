Parlamento, Di Maio rinuncia alla commissione Difesa: confermato alla "Affari costituzionali"

Si sono insediate, dopo quasi 4 mesi, le commissioni parlamentari. Anche in questa legislatura Marco Di Maio farà parte della "Affari costituzionali, presidenza del consiglio e interni". "È senza dubbio la commissione più importante, assieme alla Bilancio - afferma il deputato forlivese -. Considero un "onore nell’onore" essere un membro del parlamento e componente di questa commissione". A Di Maio era stata proposto l’insediamento nella commissione Difesa, dove avrebbe potuto svolgere il ruolo di vice presidente. "Ho rifiutato - spiega - perché non mi sono mai occupato di quegli argomenti (salvo quando riguardavano il mio territorio); e perché sono convinto che non si faccia politica per acquisire cariche fini a se stesse, ma per dare una mano dove si è utili. Se potrò essere utile, lo sarò di più qui dove ho lavorato negli ultimi 4 anni seguendo tantissimi argomenti".