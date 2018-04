Parte la discussione nel Pd in vista delle elezioni comunali, ma Drei non scioglie le riserve

Il Pd ha avviato il percorso che dovrà portare alla future scelte in vista delle elezioni 2019 per individuare il sindaco di Forlì. La riflessione, al circolo di Bussecchio, ha visto la partecipazione di buona parte dei componenti dell'assemblea territoriale, in rappresentanza di tutti i circoli, ed è ruotata intorno a Davide Drei che ancora deve sciogliere la riserva e dire se intende ricandidarsi o meno. La riunione di giovedì sera non ha dato una risposta a questa domanda. Drei, infatti, sollecitato da una prevedibile domanda a riguardo giunta dall'assemblea ha spiegato di voler ancora valutare, ma promettendo una decisione a breve. Tale decisione – avrebbe spiegato – ruota intorno alla sua vicenda giudiziaria, che potrebbe cadere proprio durante la campagna elettorale e la fine del mandato.

“Il sindaco ha relazionato compiutamente sui quattro anni di attività già svolta – spiega il segretario comunale Massimo Zoli -, come gli era stato richiesto prima dell'assemblea. Molti degli interventi dell'assemblea, invece, hanno chiesto di iniziare a stilare un programma per le prossimo mandato, e che sia di ampio respiro, un progetto di almeno dieci anni”. Ma è evidente a tutti che la riserva del sindaco è il primo nodo da risolvere per iniziare questa discussione. “Drei ha comunque spiegato che si tratta di una decisione a breve, riconoscendo al partito la necessità di tempo per poter valutare e organizzarsi in vista delle elezioni”. Infatti, non è affatto escluso che qualcun altro possa avanzare una propria candidatura e in tal caso il Pd forlivese potrebbe fare la scelta di organizzare delle primarie, come d'altra parte è avvenuto nel 2014, quando Drei prevalse sul rivale di partito Tiziano Alessandrini.