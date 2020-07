"Parte un nuovo ciclo di tour di ascolto", ripartono i tavoli di lavoro di Volt Forlì-Cesena

Sono ripresi i tavoli di lavoro di Volt Forlì Cesena, sezione provinciale di Volt Europa, il giovane partito presente in tutti gli stati membri con lo stesso simbolo e lo stesso programma progressista e ambientalista.

"Anche durante l'emergenza covid non siamo rimasti inattivi" ha specificato Francesco Marino, coordinatore provinciale "grazie alle videochiamate abbiamo continuato a vederci e organizzare sui nostri canali social dibattiti aperti ad ospiti e ai cittadini per parlare di temi quali gli impatti sull'economia, sugli affitti per studenti fuori sede, sull'app immuni e sulle fake news, in particolare quelle sulla salute, girate in questi mesi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'operazione di coinvolgimento dei cittadini alla politica ora riprenderà anche sul campo "intendiamo cominciare un nuovo ciclo di tour di ascolto, collaudato con successo l'estate scorsa in vista delle elezioni regionali" ha aggiunto Marina Novkovic, organizzatrice del gruppo cittadino, "ovvero una serie di interviste ai cittadini per individuare le aree di miglioramento a cui la politica dovrebbe prestare più attenzione".