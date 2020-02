Partito Comunista, Emanuele Ferraro è il nuovo coordinatore pro-tempore

Il Partito Comunista di Forlì-Cesena annuncia che come nuovo coordinatore pro-tempore della provincia di è stato indicato Emanuele Ferraro di Cesena. "Ringraziamo il dimissionario, per ragioni personali, Marco Pizzut per il lavoro svolto per la nostra federazione. L'interesse e l'entusiasmo che si continua a registrare intorno al nostro Partito ci impone di continuare a crescere e a collaborare con l'opera che il compagno Ferraro saprà sicuramente migliorare e svolgere".