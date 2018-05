Passerella del sentiero fluviale sul Montone distrutta. Ragni: "Comune inadempiente”

“Cosa aspetta il Comune di Forlì a ripristinare la passerella del sentiero fluviale che unisce il parco urbano 'Franco Agosto' a Castrocaro andata distrutta da un'ondata di piena invernale del fiume Montone i primi giorni del febbraio scorso? Perchè il sindaco Drei non ha mantenuto la promessa dell'assessore ai Lavori pubblici del Francesca Gardini che aveva promesso un intervento di somma urgenza per far tornare fruibile il sentiero e unire le due sponde in tempo per la bella stagione?”. A porre le domande è il coordinatore provinciale e capogruppo comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, che documenta il problema con una serie di foto.



"Foto inequivocabili. Il ponte – che era formato da due lunghe traverse in cui erano inserite le assi di legno - non c'è più, è rimasto un basamento centrale in cemento a filo d'acqua ed i sentieri di accesso alcuni dei quali dissestati versano in condizioni di incuria". “In questa vicenda dovrà fornire risposte, oltre al Comune inadempiente, anche il Servizio tecnico di bacino con cui c'è una convenzione in atto per gli interventi manutentivi al sentiero fluviale. Secondo la ricostruzione dei fatti proprio la scarsa pulizia del tratto avrebbe favorito l' ondata di piena che ha completamente divelto la passerella del sentiero fluviale. Un danneggiamento favorito anche dagli accumuli dei tronchi e delle ramaglie mai smaltite che hanno provocato una sorta di “effetto diga”. Una piena che ha spazzato via il ponticello e danneggiato anche le fondamenta in cemento”: spiega Fabrizio Ragni.



Il capogruppo azzurro ricorda che il sentiero fin dalla primavera e per tutta l'estate è solitamente frequentatissimo e viene utilizzato nei weekend da migliaia di forlivesi e castrocaresi che in bicicletta , di corsa o col proprio cane si concedono una passeggiata in mezzo al verde.



“Un'altra promessa non mantenuta. L'ennesima dimostrazione dell' inerzia a cui la giunta Drei ormai ci ha abituato. L'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Forlì Francesca Gardini aveva quantificato il danno approssimativamente in 30mila euro. Considerando l'avanzo di bilancio, i soldi in cassa ci sono. Riteniamo inqualificabile che una giunta come quella in carica che ha introdotto la tassa di soggiorno elevando Forlì al rango di città turistica non trovi obbligatorio garantire la fruibilità dei luoghi turistici più caratteristici, come è a tutti gli effetti il collegamento fra il Parco Urbano Frano Agosto e l'area fluviale di Castrocaro”: conclude il coordinatore provinciale e capogruppo comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, che annuncia la presentazione di un question time per la prossima seduta del consiglio comunale.