Pd, Ancarani a Salotto Blu: "La prossima alleanza più allargata a sinistra"

Partecipando a Salotto blu, appuntamento televisivo condotto da Mario Russomanno su Video Regione, la segretaria territoriale del Pd forlivese ha rivolto lo sguardo alle elezioni amministrative che si terranno, anche a Forlì, nel 2019: "Non possiamo pensare di riproporre quanto è avvenuto a livello nazionale, lavoreremo affinché esista una coalizione di centrosinistra allargata. Aperta anche, per esempio, a chi ha lasciato il Pd e ha fondato recentemente Liberi e uguali". Alla rchiesta di un giudizio sulla giunta guidata da Davide Drei, Ancarani ha risposto: "Ho più volte sottolineato alcuni ritardi nelle decisioni operative, mi riferisco a lavori già finanziati e non ancora partiti come quelli di Piazza Montefeltro. La prossima amministrazione dovrà presentarsi alla città con un progetto chiaro, comprensibile e condiviso". La trasmissione andrà in onda stasera giovedì alle 23.15.