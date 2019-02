Pd, continuano gli appuntamenti della "Scuola di formazione politica"

Il Partito democratico forlivese ha avviato il 22 gennaio scorso una Scuola politica rivolta a iscritti ed elettori su temi di natura politica, economica, sociale e culturale. La storia dei partiti italiani, la storia dell’Unione europea, la Costituzione e l’ordinamento dello Stato italiano, delle Regioni e degli Enti locali saranno i principali argomenti trattati dai relatori invitati a intervenire.

"È la scommessa di un partito e di una classe politica che si sta rigenerando e che ritiene conoscenza e cultura elementi base per chi intende interessarsi ed occuparsi della cosa pubblica, del bene comune o più semplicemente ha voglia di informarsi e approfondire la storia della politica e delle Istituzioni del nostro paese - commenta Valentina Ancarani, segretario del Pd forlivese. Questa esperienza nasce dalla richiesta di tanti iscritti, molti dei quali giovani, anche per questo voglio sottolineare che le lezioni sono assolutamente gratuite".

Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 5 febbraio alle 18,30 presso la sala grande del Circolo Arci Karl Marx in Viale Matteotti 21/b, poi i colloqui proseguiranno fino a marzo, alternando come relatori sindaci e amministratori di ieri e di oggi della città di Forlì, professori universitari ed esperti.