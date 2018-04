Governo, Di Maio avvia una 'consultazione telematica' aperta a tutti gli elettori

"Sarò chiamato a un voto in parlamento e voglio decidere tenendo conto non solo del dibattito interno al mio partito, ma soprattutto di quello che pensano le persone che vivono sul territorio in cui vivo e lavoro. Allora sapere cosa ne pensi per me è importante, anche se potremmo avere opinioni diverse e se la posizione che assumerò potrebbe non collimare con la tua. Per me la politica è questo: ascolto, confronto, decisione, azione". Così si conclude il messaggio che il deputato romagnolo Marco Di Maio ha inviato tramite posta elettronica e Whatsapp a tutte le persone che lo seguono, lanciando una consultazione tra tutti i propri sostenitori e lettori con la richiesta esplicita di esprimere la propria opinione rispondendo alla newsletter o scrivendo una mail a comunicazione@marcodimaio.info. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, poi, Di Maio renderà noti gli esiti di questa consultazione.

"La fase politica che l'Italia sta attraversando, quando son passati ormai 53 giorni dalle elezioni del 4 marzo, è estremamente delicata e non può essere affare discusso tra pochi addetti ai lavori - afferma il parlamentare - Così ho pensato che fosse opportuno, pur nelle ristrettezze dei tempi, chiedere alle migliaia di persone che seguono la mia newsletter e la mia attività sul territorio di farmi conoscere la propria opinione. La novità delle ultime ore con le aperture reciproche tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico impongono una riflessione ampia; ma penso che ancora ci siano altri scenari possibili. Non escludo momenti pubblici e assemblea di discussione, ma i tempi potrebbero esser molti stretti ed ecco perchè ho avuto l'idea di avviare una consultazione online a cui hanno già risposto oltre 200 persone con commenti e prese di posizione. Ho scelto di non fare un sondaggio perchè si tratta di una questione troppo importante per "banalizzarla" con un sì e un no".