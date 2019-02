Pd nel caos, Ruffilli (M5S): "Elettori di centro-sinistra, votate per noi se volete bloccare la destra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Vorrei mandare, se posso, un messaggio agli elettori del Partito Democratico di Forlì. Dopo il rifiuto di Zelli a candidarsi per voi come sindaco Forlì, non riuscite, forse, ad esprimere un candidato o una candidata di pari elevato livello. Come simpatizzante del MoVimento 5 Stelle, Vi faccio una proposta seria. Votate per noi. Votate MoVimento 5 Stelle. Ma non votate, però, a scatola chiusa! No, non fatelo!!! Leggete senza preconcetti il nostro programma, che già da tempo, almeno in parte, è disponibile in rete.

Votate per il MoVimento 5 Stelle e fate in modo che Lega e Forza Italia non vincano queste elezioni. A livello nazionale sbandierate da tempo il fatto che l'accordo tra MoVimento 5 Stelle e Lega per il governo del paese rappresenti una virata a destra del MoVimento 5 Stelle. Noi sappiamo bene che non è così, ma oggi, nel nostro territorio, Forlì, abbiamo modo di dimostrarlo. Votate per noi e aiutateci a vincere queste elezioni.

Governeremo bene, in modo onesto, rispettando un programma che la maggior parte delle persone ragionevoli trova, appunto, ragionevole e intelligente. Non è un'alleanza che vi proponiamo, né un contratto di governo della città. Questo invito, infatti, non è rivolto al PD e io non sono nessuno per impegnare il M5S o il nostro Meet Up, è rivolta agli elettori. Vi chiediamo semplicemente di prendere atto che il MoVimento 5 Stelle e il suo programma sono la scelta migliore che Forlì può fare in questo momento. Votate per noi e noi renderemo questa città, più bella, più attraente, più pulita, più sicura. Abbandonando ogni preconcetto, il MoVimento 5 Stelle è la scelta migliore che possiate fare.

Alessandro Ruffilli (candidato al Senato del M5S)