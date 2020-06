Pd, Pari opportunità e famiglie: Zingaretti nomina la forlivese Lucia Bongarzone responsabile nazionale

La forlivese Lucia Bongarzone, coordinatrice regionale della Conferenza delle Donne Democratiche, è stata nominata dal segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti responsabile nazionale Pari Opportunità e Politiche per le Famiglie. "Vogliamo congratularci con Lucia per il prestigioso incarico - commentano i segretari Daniele Valbonesi e Maria Teresa Vaccari - meritato riconoscimento dell'impegno di tanti anni per la Conferenza delle Donne Democratiche e sui temi delle politiche di genere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il territorio forlivese e tutta la Regione Emilia-Romagna - concludono i segretari dem - sono sempre stati all'avanguardia sui temi della parità, sia come amministrazioni di centrosinistra che come Partito Democratico. Negli anni hanno saputo valorizzare il ruolo delle donne e promuovere buone prassi per la promozione delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e alla violenza contro le donne. Siamo quindi sicuri che Lucia Bongarzone nel suo nuovo ruolo saprà portare e condividere questa decennale esperienza anche a livello nazionale".