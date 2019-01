Elezioni, il Pd chiede a Zelli di candidarsi: "Lo sosteniamo con convinzione e compattezza"

La Direzione comunale del Partito democratico di Forlì si è riunita lunedì per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative. Con voto unanime, il Pd di Forlì chiede a Gabriele Zelli la disponibilità a candidarsi come sindaco della città. "L’esperienza come amministratore, la conoscenza profonda del nostro territorio e della sua storia e i valori democratici, che da sempre lo contraddistinguono, sono tratti distintivi della sua figura, figura che intendiamo sostenere con convinzione e compattezza in vista della prossima campagna elettorale per le amministrative - affermano il segretario comunale Massimo Zoli e quello territoriale Valentina Ancarani -. Oltre al sostegno umano e politico è nostra intenzione mettere a disposizione del candidato i risultati dell’intenso percorso programmatico svolto nei mesi scorsi dai gruppi di lavoro del partito".