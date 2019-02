Pd, si avvicinano le primarie: serie di incontri del comitato "Piazza Grande" a sostegno di Nicola Zingaretti

Mercoledì due appuntamenti sul territorio forlivese con il comitato “Piazza Grande” a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria nazionale del Partito Democratico che vedranno la partecipazione del consigliere regionale Antonio Mumolo, giuslavorista e presidente dell’Associazione “Avvocato di strada Onlus”. Alle 18.30 al Circolo Pd di Castrocaro Terme in Piazza Martelli 4, si terrà l’incontro pubblico “Prima le persone” introdotto dal segretario Stefano Molducci e seguito da un aperitivo. In serata, alle 20.30 a Portico di Romagna presso la Sala Iris Versari in via Tosco Romagnola 31, si affronterà il tema “Immigrazione e integrazione tra propaganda e territori” con interventi dell’assessore al Welfare del Comune di Forlì Raoul Mosconi, del sindaco Luigi Toledo e del presidente della Cooperativa Sociale Acquacheta Mirko Betti, presentati dal segretario del circolo Pd Francesco Rabiti.