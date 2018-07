Il responsabile del Carlino Forlì Bilancioni a Salotto blu: "A Forlì il Pd s'interroga sulle candidature"

Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, il responsabile delle pagine forlivesi de "Il Resto del Carlino", Marco Bilancioni, ha analizzato le prospettive in vista delle elezioni amministrative del 2019. "Il Pd - ha esordito - ha il fiato grosso, per mantenere la guida del Comune deve inventarsi una strategia vincente, considerando anche che, dovesse andare al ballottaggio, potrebbe finire nella tenaglia tra centrodestra e 5 Stelle. Tra i candidati alle primarie potrebbero esserci l'ex assessore Alberto Bellini, l'attuale assessore Francesca Gardini e la segretaria Valentina Ancarani. Qualcuno parla anche di Gabriele Zelli, in quota a Legacoop. Su questo scenario si staglia la figura di Marco Di Maio, da più parti considerato l'unico candidato vincente del Pd". La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23 e 15.