"Permettere spostamenti fuori regione: ne hanno bisogno le famiglie, il turismo e la Romagna in particolare"

"Ci sono centinaia di migliaia di famiglie che da mesi sono separate, relazioni affettive che si sono spezzate, persone che pur appartenendo alla stessa famiglia non si possono incontrare, se non tentando di aggirare la legge, magari nonostante vivano a pochissimi chilometri di distanza. E' il momento di consentire a queste persone di ritrovarsi e permettere gli spostamenti da una regione all'altra, anche per dare una mano al commercio e al turismo". Lo ha detto il deputato Marco Di Maio in Commissione Affari costituzionali alla Camera presentato una interrogazione urgente al Ministero dell'Interno.

"Con questa interrogazione ho voluto principalmente portare nuovamente all'attenzione del Governo un argomento che mi sta a cuore - ha detto -, ovvero la possibilità per migliaia di famiglie di riunirsi. Permettendo gli spostamenti fuori regione almeno per i familiari, almeno per i parenti, almeno per quelle persone che pur avendo relazioni stabili non possono vedersi; almeno per i legami familiari e affettivi che vivono in Regioni diverse ma sono impossibilitati a spostarsi salvo provarci rischiando la violazione delle norme e le relative conseguenze. Per non parlare degli italiani che vivono all'estero, tuttora impossibilitati ad essere raggiunti o a rientrare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Pensiamo che dal 3 giugno si debba dare questa possibilità, permettendo ai congiunti fuori regione di ritrovarsi - ha detto - e che al più presto vadano ristabiliti gli spostamenti tra le regioni, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, anche per sostenere concretamente svariati settori dell'economia (a partire dal turismo, ma non certo l'unico) che stanno patendo fortemente queste limitazioni della mobilità". "Siamo certi che pur dovendo assicurare il più totale rispetto delle norme di sicurezza e protezione sanitaria - ha concluso Di Maio -, si possano permettere questi spostamenti sempre compromettere nulla e, anzi, dando sollievo a milioni di italiani: a quelli che non si incontrano da oltre tre mesi e a quelli che gestiscono attività economiche fortemente penalizzate dai limiti imposti alla mobilità interregionale".