Petizione per i bus in centro, i Verdi: "Iniziativa che apprezziamo"

I Verdi sostengono la petizione nella quale si chiede che vengano ridisegnate le linee del trasporto pubblico in modo da privilegiare l'accesso a Piazza Saffi. "Rivendichiamo di avere da tempo espresso formalmente identici punti di vista, sia in Consiglio, attraverso il nostro consigliere Paolo Bertaccini, sia con il documenti dei verdi sul "progetto centro storico" presentato alla stampa nell' ottobre del 2017". Dal documento del movimento del sole che ride viene ricordato che "il Centro deve tornare ad essere la destinazione principale dei cittadini e per questo devono attraversarlo le linee urbane di mezzi pubblici, collegando i quartieri periferici col centro della città".

"In quel documento di forte critica al Progetto Centro Storico abbiamo messo in evidenza il rifiuto pervicace (della amministrazione ovviamente) di consentire il passaggio in centro del maggior numero di linee urbane, frutto di scelte sbagliate del passato che non si ha il coraggio di ribaltare, è un ostacolo reale al ritorno dei cittadini in centro - viene aggiunto -. Abbiamo anche proposto un efficiente sistema di parcheggi scambiatori su cui si devono attestare 2 linee perpendicolari fra loro di mezzi con cadenza di 10 – 15 minuti massimo, a cui si dovrebbero comunque unire le corse normali dei bus urbani, sostenendo che ciò costituirebbe un efficace mezzo per riportare i cittadini in centro".

Attaccano i Verdi: "In Comune non vogliono assolutamente sentirci, antepongono motivi legati all' inquinamento provocato dai bus e intanto ne acquistano dei nuovi già obsoleti con motori diesel mentre città più accorte e meno retrive come Torino o Alessandria rinnovano contemporaneamente le loro flotte con bus elettrici. Facciamo il tifo per gli oltre 2500 cittadini che hanno firmato la petizione perchè sappiano che le proposte poggiano su solide basi programmatiche".