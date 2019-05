Piadina, salsiccia e musica dal vivo per il gran finale di "GenerAzioni in Comune"

Doppia chiusura per la campagna elettorale del candidato asindaco di Predappio Gianni Flamigni con la squadra GenerAzioni in Comune con piadina e salsiccia e musica dal vivo: giovedì sera a Fiumana, venerdì sera a Predappio. Giovedì dalle 19 alle 22 in piazza Pertini a Fiumana , con il concerto del gruppo “Surprise Trio”. La serata conclusiva è invece in programma venerdì a Predappio, in Piazza Garibaldi: anche qui, a partire dalle ore 19, è previsto un buffet per tutti con piadina e salsiccia seguito dal concerto del gruppo “Blind Boy Gunn”. "Vogliamo condividere - dichiara Flamigni - con tutti i candidati al consiglio comunale e con la cittadinanza questi momenti conviviali in piazza nelle frazioni principali del nostro Comune. Motivati e carichi delle emozioni necessarie per raggiungere l’obiettivo elettorale di domenica".