Piano regionale dei trasporti, il relatore di minoranza è il leghista Massimiliano Pompignoli

È il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, il il relatore di minoranza del Piano regionale dei trasporti – Prit 2025, lo strumento di pianificazione delle infrastrutture emiliano romagnole, che si appresta a diventare uno dei provvedimenti chiave per il prossimo quinquennio su scala regionale. La nomina è avvenuta giovedì durante la Commissione Ambiente e Territorio. Pompignoli nei prossimi mesi incontrerà gran parte degli interlocutori della mobilità regionale per parlare “degli investimenti e delle azioni da realizzare nei prossimi 5 anni sul fronte della mobilità e delle infrastrutture regionali". L'esponente del Carroccio esprime “soddisfazione” per la propria nomina e parla di "un’occasione unica per definire gli interventi e le azioni prioritarie, necessarie per rilanciare il trasporto pubblico locale, i porti, la rete ferroviaria, il sistema aeroportuale e i flussi veicolari della rete stradale e autostradale".