Piano urbano per la mobilità sostenibile, dal governo oltre 600mila euro per Forlì

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trovato l’intesa per due decreti che stanziano 200 milioni di euro su più anni per la progettazione di interventi infrastrutturali da parte di enti locali. Un’ottima notizia anche per la nostra Provincia di Forlì-Cesena: dei quasi 110 milioni destinati dal 2018 al 2020 principalmente a progetti di fattibilità di Piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums), per Forlì sarà infatti possibile attingere a finanziamenti per un totale di 658mila euro'. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Trasporti Carlo Ugo De Girolamo.

"Con il decreto ministeriale sul Fondo per la progettazione degli Enti locali avremo invece per la Provincia 420mila euro - continua De Girolamo - a disposizione per il cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche".