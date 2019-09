Piazza Saffi aperta alle auto? Il M5S: "La nuova giunta avrebbe già deciso"

"Secondo alcune voci la nuova giunta di centrodestra avrebbe già deciso di aprire alle auto in piazza Saffi". L'indiscrezione è a firma dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Daniele Vergini e Simone Benini. Per i pentastellati, "riportare le auto in piazza, oltre che un danno alla qualità dell’aria ed una palese violazione alle leggi nazionali e regionali vigenti, fornirebbe solo un breve “effetto placebo” ai commercianti in crisi del nostro centro storico che necessita piuttosto di una “cura” più sostanziosa, cioè azioni serie del Comune per renderlo più attrattivo e vivo, azioni delle quali non si vede ancora traccia".

"Nonostante siano passati ormai molti mesi dalle elezioni non sono ancora state presentate le linee programmatiche di questa nuova maggioranza che si è fatta eleggere promettendo “cambiamento”m ma che non sappiamo ancora quali intenzioni abbia in realtà - proseguono Vergini e Benini -. Pensiamo quindi che sia giunto il momento di scoprire le carte: dicano chiaramente cosa vogliono fare per quanto riguarda la mobilità, vogliono forse confermare quanto scritto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile adottato dalla precedente giunta del Pd? O addirittura peggiorarlo riducendo ulteriormente l’area pedonale?".

"Il piano della precedente maggioranza, che dovrà tornare in consiglio entro fine anno per l’approvazione, era già viziato da numerose incongruenze che potrebbero costituire violazioni di norme regionali (il “piano aria”), ma anche violazioni di diritto comunitario che renderebbero il comune inadempiente e quindi sanzionabile dall’Unione Europea, multe che pagherebbero non certo gli amministratori ma i cittadini forlivesi con le loro tasse - concludono i pentastellati -. Mentre tutto il mondo sta faticosamente intraprendendo la strada dell'ecologismo e della salvaguardia del pianeta incentivando un trasporto sostenibile, pare proprio che le tendenze “pro auto” di questa giunta non ci permetteranno di respirare l'aria pulita che c'è fuori dal tunnel della mediocrità".