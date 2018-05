Piscina comunale, archiviata la denuncia per diffamazione contro un attivista del M5S

Il Tribunale di Forlì ha archiviato la denuncia per diffamazione presentata da Maurizio Mancini, presidente di Piscinae srl, gestore della piscina comunale di Forlì ed ex capogruppo del PD di Cesena, avanzata nei confronti di Roberto Quarneti, attivista e videomaker del Movimento 5 Stelle di Forlì. Dal querelante era stata fatta un'opposizione all'archiviazione richiesta dalla Procura della Repubblica, che non aveva rilevat condotte penalmente rilevanti, ma il giudice De Paoli ha decretato la definitiva chiusura del procedimento pendente.. La questione verteva su un video pubblicato da Quarneti su Facebook in cui si esprimevano critiche, sotto forma di satira, sulla conduzione della piscina comunale da parte del gestore. Il Movimento 5 Stelle di Forlì , per bocca dei consiglieri Daniele Vergini e Simone Benini, da sapere che il giudizio “mette la parola fine ad un becero tentativo di intimidire e tappare la bocca al Movimento 5 Stelle”.