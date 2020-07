Pista ciclabile Forlì-Cervia, Morrone (Lega): "Opera fondamentale per sicurezza e viabilità"

“Finalmente una Giunta forlivese che alle parole fa seguire i fatti in tema di sicurezza stradale e viabilità ciclabile. Come noi della Lega abbiamo sempre sostenuto, serve una pista ciclabile lungo la Cervese, tra Forlì e Casemurate. Ora per questo progetto c’è uno studio di fattibilità, l’ha affermato ieri in Consiglio comunale l’assessore Giuseppe Petetta".

E' quanto si legge in un post pubblicato dal deputato della Lega, Jacopo Morrone, sul proprio profilo Facebook. Il segretario della Lega Romagna continua: "Fra i nostri obiettivi più ambiziosi c’è la prosecuzione di questa pista ciclabile fino alla località di Milano Marittima - Cervia. Un ‘sogno’ certo, ma che sarà possibile concretizzare se tutti gli amministratori, forlivesi e ravennati, saranno d’accordo nel considerare quest’opera fondamentale per la sicurezza e la viabilità”