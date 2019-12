Plastic-tax, Marco Di Maio tra lavoratori e imprese in piazza: "Va eliminata, non è così che si promuove l'ecologia"

Anche il parlamentare romagnolo di Italia Viva, Marco Di Maio, ha partecipato alla manifestazione indetta a Roma da operatori e i lavoratori delle imprese legata alla plastica e al settore alimentare che protestano contro plastic e sugar tax. "E' necessario promuovere una riconversione ecologica del nostro sistema produttivo - ha detto il parlamentare -, ma non lo si può fare con un approccio punitivo, con tasse che non condizionano le abitudini di consumo dei cittadini e, invece, rischiano di ridurre posti di lavoro e accrescere le spese per le famiglie. Serve un approccio premiale, che dia valori ai comportamenti virtuosi e incentivi le corrette abitudini".

"Queste due imposte sono già state notevolmente ridotte rispetto alle previsioni iniziali - fa notare il deputato, capogruppo della Commissione Affari costituzionali, che nei giorni scorsi ha incontrato numerose imprese romagnole che verrebbero colpite da queste due nuove imposte -, ma restano pesanti per le imprese del settore e per l’indotto; rischierebbero di esserne colpite migliaia di lavoratori della filiera agroalimentare (e non solo ovviamente), oltre che esserci la certezza di un aumento della spesa per le famiglie e i consumatori. Non è ciò che serve in questo momento".

"Assieme ai colleghi di Italia Viva - aggiunge - stiamo lavorando in maniera leale e costruttiva con il Governo, nella convinzione che insieme al ministro Gualtieri e alla maggioranza si riuscirà a trovare una soluzione. Non possiamo dimenticare che questo Governo è nato proprio per evitare l’aumento della tassazione e infatti si eviterà l'incremento di 23 miliardi di tasse lasciato da Salvini che aveva previsto l'aumento Iva al 25,2% dal primo gennaio 2020. Con l’Iva, i telefonini, le auto aziendali, la cedolare secca e altri temi, ci siamo riusciti: ora il nostro impegno è impedire che le cittadine e i cittadini siano sottoposti a nuovi balzelli".