Polemica sul Carnevale in piazza, da San Martino: "Dal Comune scarsa attenzione ai quartieri"

“La scelta di partecipare al Carnevale in Piazza è di un’associazione culturale di San Martino in Strada e non del Comitato di Quartiere” : a dirlo, riferendosi alla tradizionale festa promossa dall’Amministrazione del Comune di Forlì, che era saltata lo scorso anno, è Giorgia Bedei, coordinatrice del Comitato di Quartiere di San Martino in Strada, che risponde all'assessore al Welfare Raoul Mosconi.

“Mosconi sa benissimo che le varie associazioni presenti in un quartiere, qualsiasi esso sia, perseguono ognuna i propri obiettivi e tutte operano in piena autonomia. I quartieri, e i comitati che li rappresentano, sono altra cosa. Sono la cornice istituzionale al cui interno gravitano associazioni e volontari che dedicano tempo e risorse al bene cittadino. Ed è proprio in virtù del ruolo e dell’importanza che i comitati rivestono che l’Amministrazione comunale e Mosconi in prima persona avrebbero dovuto attivarsi per valorizzarne le competenze, l’impegno e coinvolgere i rappresentanti".

"Peccato che non sia così – chiosa la Bedei – ne è la dimostrazione il fatto che la Zona Ovest abbia dichiarato che diserterà lo storico appuntamento del Carnevale in Piazza dando prova, per l’ennesima volta, dello scarsissimo interesse riservato ai Comitati di Quartiere in questi anni dalla Giunta Drei”. Per concludere, Bedei affronta le problematiche connesse al rispetto delle normative vigenti e pur sottolineando “che vanno rispettate”, lancia una stoccata a Mosconi che “non si può certo dire essersi speso, con i fatti, per i Quartieri del nostro Comune. Anche quest’anno il Carnevale avrebbe potuto rivelarsi un’occasione di riscatto per Mosconi e il suo operato. Peccato che non l’abbia colta”.