Polemiche in Forza Italia, Bartolini: "Io nominato Commissario Provinciale dai vertici del partito"

"Avendo fatto il Segretario Provinciale per tanti anni, ho sempre fatto tesoro del fatto che è sempre stata apprezzata dagli elettori la mancanza, sulla stampa, di mie polemiche per questioni interne di Partito che non interessano agli elettori". Arriva a stretto giro di posta la replica di Luca Bartolini, Commissario Provinciale Forza Italia, dopo gli attacchi del coordinatore "seniores" Daniele La Bruna. "Questa volta invece, essendo stata messa in dubbio la mia buona fede - spiega Bartolini - ci tengo a precisare che io, contrariamente ad altri, sono stato nominato dai vertici del Partito nel ruolo di Commissario Provinciale, ruolo che, visti i risultati ottenuti, penso di aver svolto dignitosamente e che continuerò a svolgere finché il Partito lo riterrà necessario. Contrariamente a chi pensa solo a polemizzare in maniera sterile nelle chat, io sto sto lavorando quotidianamente di concerto con le forze alleate e, anche con enorme soddisfazione e risultati , per dare un supporto continuo ai tanti Sindaci e alle decine di Amministratori eletti nella recenti elezioni che si aggiungono ai tanti già in carica da quelle precedenti. Spero con questo di aver chiarito definitivamente la mia posizione diffidando da ora in poi a chiunque di mettere in dubbio la mia serietà e appartenenza politica e laddove dovesse essere posta in discussione strumentalmente, come in questo caso, valuterò insieme ai miei legali le azioni del caso".