Politica e sindacati, la maglia dell'Ugl a Fabrizio Ragni

Consegnata la maglia dell'Ugl a Fabrizio Ragni, coordinatore comunale di Forza Italia a Forlì. Un gesto, spiega Filippo Lo Giudice, segretario generale dell'Utl dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna, "asuggello di un'intensa attività che ci ha visti, dal versante politico e sindacale, più volte sullo stesso fronte, allo stesso fianco, in tante battaglie, solo per citarne alcune: per la sicurezza, in favore dei diritti dei lavoratori, per estendere i servizi sociali ai meno abbienti".

L'esponente berlusconiano ha accolto il gesto simbolico con soddisfazione e riconoscenza: "Storicamente le strade di Forza Italia e dell'Ugl si sono incrociate più volte, anche a Forlì, pensiamo alla battaglia comune contro il Jobs act dell'allora governo Renzi, pensiamo alla richiesta di implementare l'organico della Polizia locale, di garantire maggiore controllo del territorio anche utilizzando la sicurezza privata , pensiamo alla proposta di interessare maggiormente gli enti locali, anche con strumenti politico-amministrativi nuovi, delle crisi aziendali e tanto altro ancora".

I due esponenti di Ugl e Forza Italia si sono lasciati con una stretta di mano e lo stesso Ragni ha indossato la maglietta del sindacato alla presenza di un altro dirigente dell'Ugl, Maurizio Ricci, ripromettendosi - ognuno nei rispettivi ruoli - "che si continuerà l'intesa anche nei prossimi mesi, trovando possibilmente punti di convergenza nell'attività amministrativa della nuova maggioranza di centrodestra rappresentata dal sindaco Zattini, insieme nella fase elettorale si erano schierati per invocare il ricambio politico dopo 50 anni di governo cittadino di sinistra".