Polizia Locale, arriveranno otto agenti a tempo indeterminato

Sara' pubblicato entro l'anno il bando di concorso, in sinergia con l'Unione Rubicone Mare, attraverso il quale il Comune di Forli' assumera' otto agenti di Polizia locale a tempo indeterminato. Lo ha precisato il vicesindaco Daniele Mezzacapo, rispondendo lunedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time del Movimento 5 Stelle. L'Unione della Romagna forlivese, che ha in capo il servizio, ha chiarito, "non ha vincoli meno stringenti degli enti locali per quanto riguarda le assunzioni".

Comunque l'amministrazione ritiene fondamentale potenziare il corpo della Polizia locale. Da qui la decisione di inserirsi nel bando dell'Unione Rubicone Mare, la cui graduatoria rimarra' valida. Gli agenti saranno dislocati in presidi diversi, in modo tale da "garantire un numero sufficiente di agenti per le maggiori richieste di sicurezza che arrivano. Per quanto riguarda invece i 210.000 euro spesi per nuovi 18 mezzi, ha replicato a un secondo question time pentastellato il vicesindaco Mezzacapo, "il Comune li ha finanziati in proprio, non dal progetto Scuole sicure se non per una jeep, per soddisfare l'esigenza di dotare gli agenti di mezzo piu' efficienti, sicuri e meno inquinanti. Un volta che il Comune sara' uscito dall'Unione, come da volonta', il patrimonio sara' in dotazione esclusiva".

Il pentastellato Daniele Vergini da un lato segnala che ci sarebbe stato anche un bando regionale per l'assunzione di agenti, "che sarebbe costato meno, ma l'Unione si e' scordata di aderire e cosi' si e' ripiegato". E comunque all'appello, segnala, ne mancano 70. Dall'altro considera l'acquisto dei mezzi con risorse esclusivamente comunali l'ennessimo "gesto di beneficenza" del Comune all'Unione. (fonte Dire)