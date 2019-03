"Polizia municipale, i piccoli Comuni pagano e restano senza servizio": la replica al M5S

“L’impostazione data dai consiglieri forlivesi del M5S alla vicenda è fuorviante e fondata su una conoscenza della realtà dei fatti superficiale e più che parziale: Meldola, come immagino i rimanenti Comuni dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, ha accantonato le quote a proprio carico per il servizio della Polizia Locale, ma dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese non è mai pervenuta una ripartizione completa e definitiva dei costi fra i vari enti ciò che, naturalmente non rende possibile un legittimo rimborso da parte degli enti stessi”: è la risposta di Gianluca Zattini, sindaco di Meldola e candidato del centro-destra all'attacco del Movimento 5 Stelle sulla gestione della polizia municipale in seno all'Unione dei Comuni. Secondo il M5S di Forlì, “Forlì ha anticipato 6 milioni di euro all’Unione per coprire gli altri Comuni che non pagano”.

Continua Zattini: “In realtà il Servizio della Polizia Locale, nonostante l’impegno e la dedizione degli operatori della Polizia stessa, ha subito un indiscutibile impoverimento generale a danno di tutti i Comuni: il vero problema è l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, della cui sopravvivenza non ritengo la necessità quantomeno nelle forme e nell’assetto attuali”.

Sullo stesso tono Rosaria Tassinari, sindaco del Comune di Rocca San Casciano: “Non è vero che il Comune di Rocca San Casciano non paga la sua quota che gli spetta per il servizio associato di polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Le somme dovute e richieste sono state versate, tranne quella del 2017, a suo tempo accantonata e pagata in questi ultimi giorni". Aggiunge il sindaco Tassinari: “Dirò di più. Noi paghiamo e il servizio è notevolmente peggiorato, perché da oltre due anni abbiamo un solo vigile che serve tre comuni (Dovadola, Rocca e Portico), con un servizio a Rocca limitato spesso a due ore il mercoledì mattina, giorno di mercato”. A questo proposito, il primo cittadino guarda al futuro: “In base all’esperienza di questi anni, il servizio di polizia municipale per i piccoli comuni andrebbe ripensato all’interno dell’Unione dei Comuni. Infatti, quando il servizio era organizzato per subambito o vecchie comunità montane (formata per noi da Modigliana, Tredozio, Dovadola, Rocca e Portico), noi andavamo molto meglio, perché avevamo una presenza costante dei vigili sul territorio, cosa che non avviene più col servizio associato”.